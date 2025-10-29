ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ମୁର୍ମୁ ୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ଆସାମର ତେଜପୁର ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ସୁଖୋଇ-୩୦ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାର ଭରିଥିଲେ।
ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ୮ ଜୁନ୍ ୨୦୦୬ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ୨୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୯ରେ ପୁଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହେଗାଓଁ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ସୁଖୋଇ-୩୦ଏମକେଆଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିବେ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ଫରାସୀ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ରାଫେଲ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ ଅମ୍ବାଲାର ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ ସମୟରେ ରାଫେଲ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ମେ ୬-୭ରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା
ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଭାରତ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଚାରି ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧରେ ଭାରତ ମେ ୧୦ରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।
