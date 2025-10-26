ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି (ସିଆଇଏ)ରେ ୧୫ ବର୍ଷ ବିତାଇଥିବା ଜନ୍ କିରିଆକୋ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମେରିକାର କାରବାର ଏବଂ ଆଣବିକ କୂଟନୀତିରେ ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଏନ୍ଆଇକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ କିରିଆକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୱାସିଂଟନ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁସାରଫ୍ଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାରର ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇ କିଣିନେଇଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏକଦା ପାକିସ୍ତାନର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା।
ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଆମେରିକାର ଚୟନାତ୍ମକ ନୈତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି କିରିଆକୋ ୱାସିଂଟନ ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ସହ ଆରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିରିଆକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରଭେଜ ମୁସାରଫ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମୁସାରଫ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ୱାସିଂଟନ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା। ଆମେ ସାମରିକ ସହାୟତା ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଥିଲୁ ତାହା ମୁସାରଫ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସିଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁସାରଫ୍ ଏକ ଡବଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟ ଓ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
କିରିଆକୋ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନର ଆଣବିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦୁଲ କାଦିର ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯୋଜନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବୋମାର ଜନକଙ୍କୁ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଉଦିର ଅନୁରୋଧ ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଉଭୟ ସିଆଇଏ ଓ ଆଇଏଇଏକୁ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
କିରିଆକୋ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର କପଟତାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୱାସିଂଟନ ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ସହ ଆରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟେ। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ବୋଲି ଛଳନା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ - ଆମେ ନିଜ ସ୍ବାର୍ଥରେ କାମ କରୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା-ସାଉଦି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ କାରବାର ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ତେଲ କିଣୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣନ୍ତି। କିରିଆକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ସାଉଦି ଆରବ, ଚୀନ୍ ଓ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତିକ ଭୂମିକାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ ବୈଶ୍ବିକ ସମୀକରଣ ବଦଲୁଛି।