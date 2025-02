ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରା ତାଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋଦୀଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର 'ଅପମାନ' ଭୋଗିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହେବ।

ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର 'ଅପମାନ' ସହ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରର 'ଅପମାନ' ମୋଦୀଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏହି 'ତପସ୍ୟା' ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ।

ପବନ ଖେରା ଏଏନଆଇର ସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା ଉଚିତ୍।

ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନକରି, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୋ 'ତପସ୍ୟା' ସଫଳ ହେବ। ସେ ଅବସର ନେଇେ କ'ଣ ଲାଭ? ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ସହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଖେରା କହିଛନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କହି ନାହାନ୍ତି। ଖେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ହୃଦୟର ନୁହେଁ।

ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ବିଚରାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନକଲି ଭୋଟର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି: ମିଲ୍କିପୁରରେ ମତଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ

ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କେବଳ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ କିମ୍ବା ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ?" ଖେରା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବିଚରାମା‌ନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରିବେ। ଏହା କହି ଖେରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରରେ ହସିଥିଲେ।

#WATCH | Congress leader Pawan Khera says, "I have a dream...Narendra Modi should sit in opposition now, without defeating him, my ‘Tapasya’ won’t end…he should be sitting in opposition facing all the insults that we faced in the last 10 years, that is a very obsessive dream I… pic.twitter.com/ruucGmmUXk