ମିଆଁମାର: ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା... ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିଏ ଚାକିରିକି ଯାଉଥିଲା ତ କିଏ କାମ କରୁଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ସ୍ଥିର ଥିଲା । ହେଲେ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଥିର ଥିବା ଦୁନିଆଟା ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସାରା ସହର ଥରି ଉଠିଲା ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଘରଦ୍ବାର, କୋଠାବାଡି, ଗଛଲତା, ବ୍ରିଜ, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଧୁସଧାସ ହୋଇ ଭୁଶୁ଼ଡି ପଡିଲା ।

ମିଆଁମାରରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥରର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ କେଉଁଠି ବିରାଟ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି ତାହା ହେଲା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାସ ଘର ପରି ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ।

