ନେପିଦା: ମ୍ୟାମାରକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତ । ବିପଦ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି ଭାରତ । ଆଉ ଅପରେସନ ବ୍ରହ୍ମା ଜରିଆରେ ମ୍ୟାମାରର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାରରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ ମାନେ । ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥଳୀରୁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ । ଭୁଶୁଡି ପଡିଛିବା ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ତଳୁ ଜୀବିତ ହେଉ କି ମୃତ- ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ।

#MyanmarEarthquake #OperationBrahma 🔶NDRF teams are tirelessly engaged in #SearchAndRescue at earthquake-affected sites. 🔶Operations underway at Hla Thein Monastery & Gangaghat Mandir in search of lives under the rubble. pic.twitter.com/KyVRH47S8s

ଖାଲି ଉଦ୍ଧାର କାମ ନୁହେଁ ବରଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମ୍ୟାମାର ଜନତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ୮୦ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମ୍ୟାମାରରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ।

#OperationBrahma 104 patients attended to by our Field Hospital today, including for surgeries. @NDRFHQ team worked at Hla Thein Monastery & Gangaghat Mandir. Relief material given to Ven Bhaddanta Vasetthabhivamsa, Sec Gen State Sangha Committee, at Ma Soeyein Tikethit monastery. pic.twitter.com/dY1nW2cHlF

ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଭୂକମ୍ପର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ । ମ୍ୟାମାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଯବାନମାନେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଆଁ ଭିତରୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜୀବନ । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାମ । ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ତଳୁ ଫଶିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ । ଶୁଣନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଲିଡର...

#WATCH | Myanmar Earthquake | Deputy Team Leader of the NDRF Search and Rescue operation team in Myanmar, NDRF Deputy Commander Kunal Tiwari, says, "... We have a total of 80 members, including four canines... We are trained to face such adverse challenges... All of us are adept… https://t.co/XbV6NVpDS0 pic.twitter.com/tzFXnuWC8m