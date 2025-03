ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମାଧି ବିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ସୋମବାର ରାତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରର ମହାଲରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହାଲ ପରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଂସପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଘଟିଥିଲା। ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଯାନବାହାନ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହିଂସା ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନାଗପୁରର ମହାଲରେ ପ୍ରଥମେ ହିଂସା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ୨୫ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି କାର ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦ ରୁ ୬୫ ଜଣ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

VIDEO | Visuals from Nagpur where violence erupted on Monday as stones were hurled at police. The city saw several incidents of stone-pelting and arson.



(Source: Third Party)#NagpurViolence pic.twitter.com/sr37c1dxxE