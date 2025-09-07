ମେରଠ: ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ‘ନଗ୍ନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍’ର କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଦୌରାଲାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଧରା ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ଭରାଲା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକାକୀ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷଜମିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ମିଳି ନ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୌଣସି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଏବେ ଚାକିରି ବଦଳାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ପୂର୍ବ ଘଟଣାଗୁଡିକ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି। ଗତ ଶନିବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ‘ନଗ୍ନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍’ ଆତଙ୍କ କିଛି ପରିବାରକୁ ନିଜ ଘରେ ସୀମିତ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।