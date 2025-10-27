ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର-ଖିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ଗ୍ରାମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଏହି ଗାଁର ନୂଆ ନାମ ହେବ କବୀରଧାମ । ଏ ନେଇ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ (Yogi Adityanath) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଯୋଗୀ କଣ କହିଲେ?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହାର ନାମ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେଠାରେ କେତେ ମୁସଲମାନ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାମ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ନାମ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ କବୀରଧାମ। ଆମେ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋଡ଼ିବୁ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପରେ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଥିଲେ, "ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବନା। ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫୈଜାବାଦ, ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ, କବୀରଧାମକୁ ମୁସ୍ତାଫାବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଆମର ସରକାର ଯିଏ ଫୈଜାବାଦକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆଲ୍ଲାହାବାଦକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫାବାଦକୁ କବୀରଧାମ ସ୍ଥାନ କରି, ଆମେ ସେହି ଗର୍ବକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ।"