ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ କି ବାତର ୧୩୧ତମ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ଏଆଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ଷମତା ଦେଖିଛି। ଭାରତ ତିନୋଟି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଆଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା।

Advertisment

ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜପଥ: ଟ୍ରଲର–ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ ଓ ୩ ଗୁରୁତର

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏଆଇ ସମ୍ମିଟରେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦଟି ଅମୂଲର ବୁଥ୍ ରେ ଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏଆଇ ଆମକୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଓ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ସପ୍ତାହରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଏଆଇ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ପାଦଟି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ। ତାହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଆମେରିକା ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଯାଇଛନ୍ତି

 ଆମେରିକା ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମୋନାଙ୍କ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟର ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ସୌରଭ, ହରମିତ୍ ସିଂହ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ମିଲିନ୍ଦ କୁମାର ସମସ୍ତେ ଆମେରିକା ଦଳର ଗର୍ବ। ଓମାନର ଦଳରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜତିନ୍ଦର ସିଂହ, ବିନାୟକ ଶୁକ୍ଳା, କରଣ, ଜୟ ଏବଂ ଆଶିଷଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ଓମାନ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳିମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଖେଳ କେବଳ ଜିତିବା ଅବା ହାରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।

ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ବିସିସିଆଇର ସମର୍ଥନ