ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୫-୨୬ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (ଏମ୍ଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସହଯୋଗ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତକୁ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିରେ ଲେଜର-ଆଧାରିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରେ। ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏକାଠି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ, ଯାହା ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଆରୋ, ଡେଭିଡ୍ ସ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି।
ଦୂରଗାମୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ଯୋଜନା
ଭାରତ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ତଥା ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିବା ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ରାମ୍ପେଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛି। ନୌସେନା ଏହାର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାରାକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇ ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଓ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି।
