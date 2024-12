ୱାଶିଂଟନ୍: ୨୦୨୪ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବୈରି ୱିଲମୋର ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ୮ ଦିନ ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମହାକାଶଯାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ସେ ୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ୮ଦିନର ମିଶନ ୯ମାସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମ ନାସା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ୩୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମହାକାଶରେ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି କେବଳ ୫ ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଏତେ ଲମ୍ବା ମିଶନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୁନୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡ. ଜନ୍ ଜାକିଶ ଡେଲି ମେଲକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶଯାନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ।

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାକାଶରେ ଦୀର୍ଘ ମିଶନ ପରେ ଏହା ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସୁନୀତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନାସା ଏହି ଗୁଜବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

କାଲିଫର୍ନିଆର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କାରୋଲ ଲିବରମ୍ୟାନ୍ ଡେଲି ମେଲ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି, ସୁନୀତା ଏବଂ ୱିଲମୋରଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାପର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ୩୦୦ଦିନର ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।

