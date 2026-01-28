ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ: ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଏଲିଂଟନ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନାସାର ଏକ ଗବେଷଣା ବିମାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିଅର ବିନା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବେଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ଅବତରଣ ସମୟରେ, ବିମାନଟି ରନୱେ ଉପରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ରନୱେରେ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁ ବିମାନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ ପାଇଲଟ୍
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ବିମାନର ଚକ ବାହାରି ନଥିଲା। ବିମାନଟି ସିଧାସଳଖ ରନୱେରେ ତଳ ଅଂଶ ବା ବେଲିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଅବତରଣ କରିବା ପରେ, ବିମାନଟି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଓ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବିମାନଟି ରନୱେ ୧୭ଆର୍-୩୫ଏଲ୍ରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: President And PM condolences: ଅଜିତ୍ ପାୱାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ