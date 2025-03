ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରି ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ (ଏନଜିଏମଏ)ର ଏକ ଶାଖା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ଭାରତର ମନ୍ଦିର ସହର" କୁହାଯାଏ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସହର ନୁହେଁ ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଏକ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ।

ଏହା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀତ କରିବ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ।

Met Minister Sri @gssjodhpur , GoI,& reminded him of my request for a Branch of National Gallery of Modern Art at Bhubaneswar.

Pursuant to my meeting with Hon"ble CM Sri @MohanMOdisha,he had also sent a written request to Sri Shekhawat for the same.

I was assured of all support. pic.twitter.com/32rFsH2zzB