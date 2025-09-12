ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗକୁ ଅସୁଛି ଦଶହରା। ଏବେ ଦେବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଧରଣୀ। ଏହି ଅପସରରେ ଆମ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଗୁରୁବାର ତିନିଟି ସେବାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ସେବାର ଦଶ ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାୟ ୨୬ ହଜାର ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Advertisment

ଦଶ ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଆଇଏଏସ୍‌ଭି ତ୍ରିବେଣୀରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ 'ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏପରି ତ୍ରି-ସେବା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଏହି ଅଭିଯାନ ମୁମ୍ବାଇର ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜନାଥ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ 'ନାରୀ ଶକ୍ତି'ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ତିନୋଟି ଶକ୍ତିର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।