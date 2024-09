ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ୯ ରୌପ୍ୟ ଓ ୧୩ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୨୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ଚଳିତ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ତାଲିକାରେ ୧୬ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯାହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ।

ଗତଶନିବାର ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନବଦୀପ ସିଂହ ନିଜର ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୪୭.୩୨ ମିଟର ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇରାନର ସାଦେଘ ସୟାହ ବେତ ୪୭.୬୪ ମିଟର ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଇରାନର ସାଦେଘ ବେତ୍ ସୟାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ନବଦୀପଙ୍କ ହାତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ।

Navdeep Singh finished fourth in the 2020 Tokyo Paralympics. He threw a massive 47.32m (a personal best, his previous best mark being 44.29m) today in the men's javelin F41 category.



He takes silver in the Paris Paralympics after Iranian Sadeghbeit Sayah threw a massive 47.64m… pic.twitter.com/FWOwn31mSs