ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (Bihar Election) ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଏନଡିଏ (NDA)କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୀମା ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏହି ଆସନରେ ଜିତିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି ।
ମଢୌରା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଜଣାଶୁଣା ଭୋଜପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୀମା ସିଂହଙ୍କୁ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ "ଗ୍ଲାମର ଚେହେରା" ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ମଧୁରା ଆସନରେ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମଢୌରା ଆସନରେ ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଆରଜେଡି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆସନରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ସୀମାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲକୁ ଏକ "ସାମାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ମଢୌରା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଜଣାଶୁଣା ଭୋଜପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୀମା ସିଂହଙ୍କୁ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ "ଗ୍ଲାମର ଚେହେରା" ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ।
ମଢୌରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ସୀମା ସିଂହଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଫର୍ମ-ବି ରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। କମିସନ ସୀମା ସିଂହଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : PAKISTAN : ଭାରତକୁ ମୁନୀରଙ୍କ ଧମକ, ଜବାବ ଦେଲେ ରାଜନାଥ