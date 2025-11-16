ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର ବିପୁଳ ବିଜୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ୧୦ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଜେଡି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ଟି ଆସନ ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏନ୍ଡିଏ ବିହାରରୁ ୩ଟି ଆସନ ପାଇ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ। ୨୪୫ ସାଂସଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏର ୧୩୩ଟି ଆସନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ।
୨୦୨୮ରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ମତଦାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୯ ମେ ମାସରେ ଶେଷ ହେବ। ଆର୍ଜେଡିର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା, ଏଡି ସିଂହ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ (ଜେଡିୟୁ), ରାମନାଥ ଠାକୁର (ଜେଡିୟୁ) ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଂସଦ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଅତି କମ୍ରେ ୪୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ୨୦୨ଟି ଆସନ ପାଇଥିବା ଏନ୍ଡିଏକୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ୪ଟି ଆସନ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଆର୍ଜେଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୪୨ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏନ୍ଡିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ପଞ୍ଚମ ଆସନରେ ଜିତିପାରେ। ୨୦୨୮ରେ ଆର୍ଜେଡିର ଫୟାଜ ଅହମଦ, ବିଜେପିର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ, ଜେଡିୟୁର ଖିରୁ ମାହାତୋ, ବିଜେପିର ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ବିଜେପିର ଶମ୍ଭୁ ଶରଣ ପଟେଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ।