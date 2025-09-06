ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଶନିବାର ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏନଡିଏ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଏହି ରାତ୍ରୀଭୋଜନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏହି ରାତ୍ରୀଭୋଜନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ତାଲିମ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଶନିବାର ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେବେ। ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳା ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ଜିଏମସି ବାଲଯୋଗୀ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦୁଇଥର କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ରହିସାରିଛନ୍ତି।
