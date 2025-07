ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତ ହେଲା ଭାରତ। ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାମ ସହଜ କରିବ ଡ୍ରୋନ। ଏବେ ଡ୍ରୋନରୁ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ଭାରତ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଡ୍ରୋନରେ ଲଗାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।

In a major boost to India’s defence capabilities, @DRDO_India has successfully carried out flight trials of UAV Launched Precision Guided Missile (ULPGM)-V3 in the National Open Area Range (NOAR), test range in Kurnool, Andhra Pradesh.



Congratulations to DRDO and the industry… pic.twitter.com/KR4gzafMoQ