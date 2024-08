ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୁରୁବାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଭଲିନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୀରଜ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତେବେ ଭାରତବାସୀ ନୀରଜଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଆଶା ରଖିଥିବାରୁ କିଛି ‌‌‌କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିରାଶର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହି କ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବି ନୀରଜ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ନୀରଜ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛରେ ରହିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିଜ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି।

ଆନନ୍ଦ ‌ସେୟାର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତକା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟଟିରେ ଭାରତର ଗର୍ବ ନୀରଜ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଅଶରଦ ନଦିମ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି।

I confess.

I was devastated last night when @Neeraj_chopra1 didn’t win his second Olympic gold medal.

But, this morning, I first want to congratulate Arshad Nadeem for his record-breaking throw.

AND his sportsmanship & camaraderie with Neeraj.

Then I want to tell Neeraj… pic.twitter.com/4KjPPrDh2e

— anand mahindra (@anandmahindra) August 9, 2024