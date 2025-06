ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୫ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଟ୍ neet.nta.nic.inର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି(ଏନଟିଏ)ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବଂ ଟପ୍ପରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।

NEET UG 2025 Result out: All top 10 rankers are from General Category. Hate us. Abuse us. Blame us — but we will ALWAYS rise to the top! pic.twitter.com/N56a3nP5Gt

ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ଦେଖିବେ:



ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଟ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, neet.nta.nic.inକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

ତା'ପରେ ହୋମପେଜରେ 'NEET UG 2025 Result' ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେପରିକି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ କ୍ୟାପଚ କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୫ ଫଳ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ।

ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

Proud moment for all GCs🔥

🚨 NEET 2025 Top 10 – ALL FROM GENERAL CATEGORY! 🚨



Take a look at the NEET UG 2025 toppers – every single student in the Top 10 is from the General Category.

No reservations. No shortcuts. Just merit, hard work, and excellence.



👨‍⚕️ From Rajasthan to… pic.twitter.com/g3erog6zQu