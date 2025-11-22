ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨୧/୧୧: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଲେଖା କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ବିକାଶଶୀଳ ବିବେକର ରେକର୍ଡ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବଛାବଛା କୃତିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି।
‘ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଲେଖା’ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ଖଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ଡିଜିଟାଇଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ‘ଦି ନେହେରୁ ଆର୍କାଇଭ୍’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍: ନେହରୁଆର୍କାଇଭ୍.ଇନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାପକ, ମୁକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଯେଉଁଥିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଲେଖା - ଚିଠି, ଭାଷଣ, ନୋଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନେହେରୁଙ୍କ ଲେଖା କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ବିକାଶଶୀଳ ବିବେକର ରେକର୍ଡ। ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, ୧୯୨୦ରୁ ୧୯୬୦ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେହରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଯେକୌଣସି ଦିଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସଂସ୍କରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଚିତ୍ର ରହିଛି। କହିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବଛାବଛା କୃତିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି।
