କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପୋଖରାରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ତ୍ରିଶୁଳି ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୧୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୨୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି
ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜପଥର ଧାଡିଂ ଜିଲ୍ଲାର ବେନିଘାଟ ରୋରାଙ୍ଗରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ତଳେ ଥିବା ତ୍ରିଶୁଳି ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ଟି ୪୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ତଥା ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୁର୍ଗମ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସୁବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେନା, ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଓ ନେପାଳ ପୁଲିସର ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଏସ୍ପି ସୁନୀଲ ଗିରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବେସ୍ ଆଦମଘାଟର ଏକ ଦଳ ଓ ବୁଡ଼ାଳିଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅନେକଙ୍କୁ କାଠମାଣ୍ଡୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେପାଳରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜାପାନୀ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଡଚ୍ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ପୁଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
