କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କୋଲକାତାର ସୋନାଗାଛିରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସୋନାଗାଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ରେଡଲାଇଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅନେକ ନେପାଳୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯୌନ କର୍ମୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ନେପାଳରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ନେପାଳର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଓଲି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା; ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଜନଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ନେପାଳର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କୋଲକାତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବିଶେଷକରି ସୋନାଗାଛିରେ, ଯେଉଁଠାରେ ନେପାଳୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଏବେ ବି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ବି ସତ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କାଲିଘାଟରୁ ହାଓଡ଼ା ଏବଂ ହୁଗଲିର ଛୋଟ ବେଶ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନେପାଳୀମାନେ ଏକଦା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୌନକର୍ମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସୋନାଗାଛିରେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ନେପାଳର ବିମାନବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଅଛି।