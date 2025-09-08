କାଠମାଣ୍ଡୁ : ନେପାଳରେ ଅନେକ ସହରରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଥମିନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନେପାଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ସେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ହଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି।