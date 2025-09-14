କାଠମାଣ୍ଡୁ: ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ହିଂସାରେ ଅତି କମ୍ରେ ୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେପାଳ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସୁଶୀଲା କାର୍କିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ କୋହଳ କରାଯିବା ପରେ ଦୋକାନବଜାର ଖୋଲିଛି, ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟାଘାତ ପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଝଲକ ଦେଇଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳର ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ, ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଡଜନ ହୋଟେଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବିଲିୟନ ନେପାଳୀ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଅନେକ ନାଗରିକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଓ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସକାଳେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୀରଗଞ୍ଜରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ ସରକାର ସ୍ଥିରତା ଆଣିବେ ବୋଲି ବାସିନ୍ଦା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମାଧାନ କରିପାରିବ କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଜଣେ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ କରାଯିବ। ନୂତନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏହି ଆଶା କରୁଛୁ। କାଠମାଣ୍ଡୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାନବାହନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ପୁଲିସକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫, ୨୦୨୬ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।