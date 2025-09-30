କାଠମାଣ୍ଡୁ : କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ନେପାଳରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ କୁମାରୀ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଆସିଛି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ମହାଦେବୀଙ୍କ କୁମାରୀ ଅବତାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନେପାଳ ଜଣେ ନୂଆ ‘କୁମାରୀ’ ପାଇଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟତାରା ।
ଆର୍ଯ୍ୟତାରା ଏକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଆର୍ଯ୍ୟତାରାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ତାଲେଜୁ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ "କୁମାରୀ"ଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟତାରାଙ୍କ ପିତା ଅନନ୍ତ ଶାକ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶାକ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟତାରାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ, ପାରମିତା ଶାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଶାରଦୀୟ ମହାଷ୍ଠମୀ ତିଥିରେ ( ମଙ୍ଗଳବାର) କାଠମାଣ୍ଡୁର ଐତିହାସିକ କୁମାରୀ ଘରେ ଆର୍ଯ୍ୟତାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର କୁମାରୀ, ଆର୍ଯ୍ୟତାରା, ତ୍ରିଷ୍ଣା ଶାକ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ କୁମାରୀ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କୁମାରୀ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।