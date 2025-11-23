ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ(୧୦/୧୧) ମାମଲାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଜୈସ ସହ ଜଡିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଉମର ମହମ୍ମଦର ସହଯୋଗୀ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ ଶକିଲ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଦୁଇବର୍ଷ ଧରି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ, ରିମୋଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋମା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା।
ମୁଜାମିଲକୁ ୟୁରିଆ ଓ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ନୁହରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ୨୬ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏନ୍ପିକେ ସାର କିଣିଥିଲା। ଫରିଦାବାଦର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବଜାରରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନ କିଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ରିଜର ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲା। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଲାଗି ମୁଜାମିଲ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅଟା ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ନଗଦ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏହି ରାଶି ଉମରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ନିଜେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲା। ମୁଜାମିଲ ଆଉ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆଦିଲ ରାଥର ଓ ମୁଜାଫର ରାଥର ୮ ଲକ୍ଷ ଓ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଶାଇନ ସଇଦ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉମର ଓ ମୁଜାମିଲ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଉମର ମୁଜାମିଲକୁ ତା’ ରେଡ୍ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଗାଡିଟି ଫରିଦାବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉମର ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଫରିଦାବାଦସ୍ଥିତ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍କାନରରେ ଅଛି।
ମୁଜାମିଲ୍ ୬.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଏକେ-୪୭ ରାଇଫଲ୍ କିଣିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଯାହା ପରେ ଆଦିଲ୍ ରାଥରର ଲକରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତା’ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ମନସୁର ଥିବାବେଳେ ହାସିମ୍ ଉମରର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଥିଲା। ଉଭୟ ଇବ୍ରାହିମ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେହେରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ସହ ଜଡିତ ଓକାସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଜାମିଲ, ଆଦିଲ ଓ ମୁଜାଫର ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ କହିଥିଲା। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଉମର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବୋମା ତିଆରି ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲା। ଏହି ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ରାଡାରରେ ଅଛି। ତଦନ୍ତରେ ଏକାଧିକ ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ୍ ଓ ଘରୋଇ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।