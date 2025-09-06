ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର (୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫) ଠାରୁ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ଏହି ଛାଡ଼ର ଲାଭ ବିଶେଷକରି ନିକେଲ, ସୁନା, ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃସଂଗଠିତ କରିବା, ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୌଦା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୪୫ଟି ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସହଯୋଗୀ ସେହି ଦେଶ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାପାନ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (ଇୟୁ) ସମେତ ଆମେରିକାର ବିଦ୍ୟମାନ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଏସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳକ ଛାଡ଼ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତ ନାହିଁ । ଏହି ଛାଡ଼ ସୋମବାର ରାତି ୧୨ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।