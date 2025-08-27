ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ପରେ ଭାରତ ଏହି ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଭାରତର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ତାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସରକାର ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପୋଷାକ ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୪୦ଟି ଦେଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।
ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ବ୍ରିଟେନ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡ, କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ, ରୁଷ, ବେଲଜିୟମ, ତୁର୍କୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବୟନ, ମଣି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର, ଚମଡା, ମାଛ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରର ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ବୟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ଜନିତ କ୍ଷତି ୧୦.୩ ବିଲିୟନ ହୋଇପାରେ।