ଟୋକିଓ : ଜାପାନରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ଏଲଡିପି) ଶନିବାର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ନୂତନ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି। ତାକାଇଚିଙ୍କ ବିଜୟ ସହିତ, ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ଏଲଡିପି) ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଏହାର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି। ତାକାଇଚି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା: ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜିରୋ କୋଇଜୁମି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ, ତାକାଇଚି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜିରୋ କୋଇଜୁମି (ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନିଚିରୋ କୋଇଜୁମିଙ୍କ ପୁଅ)ଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକାଇଚି ୧୮୩ଟି ଓ କୋଇଜୁମି ୧୬୪ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ତେବେ କେହି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନ ପାଇବାରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାକାଇଚି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।