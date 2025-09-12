ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଲୋକେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଗାଡ଼ି କିଣିଥାନ୍ତି । ଏହି ଋଣ ନ ଶୁଝିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରେ ? ରିକଭୋରି ଏଜେଣ୍ଟ ଆସି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିନେଇଯାଆନ୍ତି । ଠିକ ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଯଦି କିସ୍ତିରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଣିଛନ୍ତି ଓ କିସ୍ତି ଶୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଲକ୍ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ନ ଶୁଝିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏପରି ହୋଇପାରେ ।
ଏଥିପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣରେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ କରିପାରିବ। ଏହି ନିୟମ ଛୋଟ ଟିକେଟ୍ ଋଣ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନାଦେୟ ଋଣ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତଥାପି, ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର, ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଋଣ ଖିଲାପ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣଦାତାମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଲକ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଏହି ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଡିଭାଇସର ଡାଟା ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହୀତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୨4୪ ମସିହାରେ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିବାର ଏହି ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ପରେ ବଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫେୟାର ପ୍ରକ୍ଟିସ୍ କୋଡ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖରାପ ଋଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।