ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର-୨.୦’ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ଏକସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ମ୍ୟାଚ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

The remainder of ongoing #TATAIPL 2025 suspended with immediate effect for one week.