ୱାଶିଂଟନ: ଭାରତୀୟ ମୂଳ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍(ଆଇଏସ୍ଏସ୍) ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ୟତନ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସୂଚନା ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋର ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କର କ୍ଲବହାଉସ୍ କିଡ୍ସ ସୋ ସହିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଶକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ବଡ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କାରଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ।

ନାସାର ମୁଖପାତ୍ର ଜିମି ରସେଲ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, ନାସାର ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଥାଏ । ଜିମି ରସେଲ କହିଛନ୍ତି ନାସାର ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

