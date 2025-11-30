ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Nov 30, 2025 07:42 IST
କଙ୍ଗୋରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ୧୯ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନଦୀ ପରିବହନର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ମାଇ-ନୋମ୍ବେ ହ୍ରଦରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
- Nov 30, 2025 07:24 IST
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଦିଲ୍ଲୀର ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଟିଗ୍ରୀ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଠାର ତଳ ମହଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଜୋତା ଦୋକାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୧୫ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର କୋଠାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା।
- Nov 30, 2025 07:02 IST
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା: ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ NDRF-SDRF
ଚେନ୍ନାଇ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବାତ୍ୟା ‘ଦିତ୍ୱାହ’ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ୫୪ଟି ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡ଼ୁଚେରୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ‘ଦିତ୍ୱାହ’ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍-ଏସ୍ଡିଆରଏଫ୍ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି।