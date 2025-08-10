ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : 'ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ...' ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଥର ଆମକୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ।'
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ତିନିସେନାକୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ହିଁ ତିନି ସେନାର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଏଥର କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ।
ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଏଠାରେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ପହଲଗାମରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ୨୬ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ତିନିସେନାକୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ହିଁ ତିନି ସେନାର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଏଥର କିଛି କରିବାକୁ ହେବ । ତିନିସେନା ବି ଏଥିରେ ଏକମତ ଥିଲେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ।