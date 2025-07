ତେବେ ଏହି ରାୟ ସହ ମାଲେଗାଓଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ସ୍ବାଧ୍ବୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁର, କର୍ଣ୍ଣେଲ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସମେତ ୭ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷମୁକ୍ତ । କୋର୍ଟ କହିଲେ- କର୍ଣ୍ଣେଲ ବୋମା ଆଣିଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ସେ ବାଇକରେ ବୋମା ଲଗାଇଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । କୌଣସି ବି ପ୍ରମାଣ ବିଶ୍ବସନୀୟ ନୁହେଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇନଥିଲା ତେଣୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ପାରିଲାନି । ବାଇକର ଚେଚିସ୍ ନମ୍ବର ଉଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ କି ତାହା ସ୍ବାଧ୍ବୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ବାଇକ ବୋଲି । କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ଆଶ୍ବସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ।

NIA Court acquits all accused in Malegaon blast case, including Sadhvi Pragya Singh, Lt Colonel Purohit and others



On September 29, 2008, six people were killed and several others injured when an explosive device strapped to a motorcycle detonated near a mosque in Malegaon City,… pic.twitter.com/PYsIBvrvc4