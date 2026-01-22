କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିହାଦ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ)ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୟଦ ଏମ ଇଦ୍ରିସ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା
ଗୁରୁବାର ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ଏନଆଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ସୟଦ ଏମ. ଇଦ୍ରିସ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ଓ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।ଏନ୍ଆଇଏ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସଠାରୁ ମାମଲାଟିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏଜେନ୍ସି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅଲତାଫ୍ ଅହମ୍ମଦ ରାଥର ସହିତ ସୟଦ ଏମ୍. ଇଦ୍ରିସ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା,ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଓ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାନିଆ ପରୱିନ୍ ସହିତ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
ତାନିଆ ପରୱିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (ଏସ୍ଟିଏଫ୍) ଦ୍ବାରା ଉତ୍ତର ୨୪ ପରଗଣାର ବାଦୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜିହାଦୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମେତ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ କ’ଣ ଜଣାପଡିଲା
ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୌଳବାଦୀ କରାଯାଉଛି ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିହାଦ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି।
ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଓ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ ଓ ମେ’ ୨୦୨୧ ରେ ଏନଆଇଏ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇ ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆୟେଶା ଓରଫ ଆୟେଶା ବୁରହାନ ଓରଫ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଦିକି ଓରଫ ସୟଦ ଆୟେଶା ଓ ବିଲାଲ ଓରଫ ବିଲାଲ ଦୁରାନି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଓ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ମୌଳବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
