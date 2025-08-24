ୱାଶିଂଟନ: ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ନେତା ଏବଂ ଜାତିସଂଘରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିକ୍କି ହାଲେ ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିକ୍କି ହାଲେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚୀନ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ସହଯୋଗୀର ଆବଶ୍ୟକ।
ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ମତକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା କରାଯିବ ତାହା ସେତେ ଭଲ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ବାଣିଜ୍ୟ ମତଭେଦ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ, ଆମର ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଚୀନ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେରିକାର ଭାରତରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ହାଲେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଚୀନ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ "ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶୀଦାର"। ସେ କହିଥିଲେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ "୨୫ ବର୍ଷର ଗତିକୁ ବାଧା ଦେବା" ଏକ "ରଣନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ" ହେବ।
India must take Trump's point over Russian oil seriously, and work with the White House to find a solution. The sooner the better.— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 23, 2025
Decades of friendship and good will between the world's two largest democracies provide a solid basis to move past the current turbulence.…
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ 'ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ହାରକୁ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା' ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭାରତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତର ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ କହିଛି ଯେ, ଉଭୟ ରୁଷିଆରରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜାରି ରଖିବ।
