ଚେନ୍ନାଇ : ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପୁଣି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫) ଚେନ୍ନାଇ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଲୁହା ତୋରଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ନଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଷ୍ଟାନଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ କହିଛି, "ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।"
ତାମିଲନାଡୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ (ଟିଏନଇବି) ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଜେ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି, "ସେଠାରେ ମୋଟ ୩୭୦୦ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହିତ ସ୍ଥାନଟି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ମୃତକ ଆସାମର ବାସିନ୍ଦା।