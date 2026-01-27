ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କଠୋର ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ନିପା ଭାଇରସ ବିରଳ ହେଲେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଜନିତ ରୋଗଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦୀପ ନାରାୟଣ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିପା ଭୂତାଣୁ ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଭୂତାଣୁ ଯାହା ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଫ୍ଲୁ (ସର୍ଦ୍ଦି)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି ମନେ କରି ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଡାକ୍ତର ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଇ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରୋଗୀ କୋମାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି।
ଯାହା ନିପାକୁ ବିଶେଷ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଗୁରୁତର ସ୍ନାୟୁଗତ ସଂପୃକ୍ତି। ଏହି ଭୂତାଣୁରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୫୦ରୁ ୭୫% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ଦେଖାଯାଏ। ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନ, କୋମା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଡାକ୍ତର ମୁଖାର୍ଜୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିପା ଏକ ଜୁନୋଟିକ୍ ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଫଳଖିଆ ବାଦୁଡ଼ି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଘୁଷୁରି ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଶେଷର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରିବେଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣ-ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ।
ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରିରେ ଅଲଗା ରଖିବା ଏବଂ କଠୋର ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଏନ୍୯୫ ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଓ ଗାଉନ୍ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂତାଣୁର ଗମ୍ଭୀରତା ସତ୍ତ୍ବେ ଡାକ୍ତର ମୁଖାର୍ଜୀ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ କେବଳ ହାତଗଣତି ମାମଲା ଅଛି। ଯଦି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ମୌଳିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଡା. ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି।