ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିବ ଇସ୍ରୋ । ନିଜ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଇସ୍ରୋ ଥିବା ବେଳେ ସଂଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୦କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ 'ନିସାର' । ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ 'ନିସାର' । ଯାହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ । ଏହାକୁ ନାସା ଓ ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ଶତିସ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୦ରେ ଏହାର ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ।

ଜିଏସଏଲଭି-ଏଫ୧୬ ରକେଟ୍ ଦ୍ବାରା ସାଟେଲାଇଟ୍ 'ନିସାର'ର ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ । ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୭୪୩ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ପୃଥିବୀର ଚକ୍କର କାଟିବ ନିସାର । ୧୨ ଦିନରେ ୧,୨୭୩ର ପୃଥିବୀର ଚକ୍କର କାଟିବ ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ୍ । ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚର ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଥ୍ୟ ପଠାଇବ ।

GSLV-F16/NISAR | Launch Day has arrived for GSLV-F16 & NISAR. GSLV-F16 is standing tall on the pad. NISAR is ready. Liftoff today at 17:40 hours IST from Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO pic.twitter.com/NJ6d0uuWwI