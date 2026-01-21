ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡରେ ନୀତିନ ନବୀନ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ । ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ କିଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଝଲକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ବିନୋଦ ତାୱଡେଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
ନୀତିନ ନବୀନ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ତାୱଡେଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାୱଡେ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ । ସେ ବିହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଭାରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ନଭେମ୍ବରରେ NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ତାୱଡେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରାଣ୍ଡଲାଜେଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ କେରଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ କରାଯାଇଛି ।
ରାମ ମାଧବଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ରାମ ମାଧବ, ଯିଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ମାଧବ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୫ରେ ବିଜେପି ଏବଂ ପିଡିପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହେବା ସମୟରେ ସେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ୨୦୨୦ରେ ରାମ ମାଧବଙ୍କୁ ଆରଏସଏସକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସତୀଶ ପୁନିଆଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାଧବଙ୍କ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଶିଷ ଶେଲାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ପୁନିଆ ପୁନର୍ବାସ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ । ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୁନିଆଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଶେଲାରଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୌର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଶେଲାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପିର ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଶୋକ ପରନାମୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରେଖା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: PhD student Takes His Life: ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ ୬ ମହଲା କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ପିଏଚ୍ଡି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର