ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାନୁଆରି ୨୦ ତାରିଖରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ହେବେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଅମିତ ଶାହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପିଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବେ। ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଢଙ୍ଗରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି।
Lord Lingaraj: ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଯେ ବିଜେପି ସଭାପତି ପଦ ସଂଗଠନର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ନେତା ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେବା ପରଠାରୁ ନିତିନ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାନୁଆରି ୨୦ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତି ଘୋଷଣା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ଚେହେରା ବିଜେପି ସଂଗଠନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏକାକୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ
ବିଜେପି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ନିତିନ ନବୀନ ଏକାକୀ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜାନୁଆରି ୧୯ରେ ସେ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
Narendra Modi: ‘ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଶକୁ ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ’
ଏକାକୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ
ବିଜେପି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ନିତିନ ନବୀନ ଏକାକୀ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜାନୁଆରି ୧୯ରେ ସେ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।