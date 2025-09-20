ପାଟନା: ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ) ବିହାରର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପିକେ ବିହାରରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାର ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଅଛି। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଆମେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରତି-ଆରୋପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ। ବିହାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ତଳ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂଚନା ପଠାଉଛନ୍ତି।
ନୀତିଶ କୁମାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ, ବିହାରର ଅଧିକାରୀ ତଥା ନେତାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ୨୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ଉଠାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଏହା ପଚାରୁଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିହାରରେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ କୁହାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚରାଯିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ,, ଆମେ ଅଲଗା। ଆମର ପିଏଚଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବିହାର ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କହୁଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସମ୍ରାଟ କୁମାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ ୨୩୪ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଲେ? ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଜାଣଶିବା ଜରୁରୀ। ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ରଖିଛୁ। ଏବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ୍।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଜେପି ଏବଂ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି।
ବିହାରରେ ଆଜି ସରକାର ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ। ସରକାର ଆଜି ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଜନ ସୂରଜ ବିହାରରେ ୨୪୩ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏଥର ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ଝୁଲନ୍ତା ହେବ ନାହିଁ, ଏଥର ଜନ ସୂରଜ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।