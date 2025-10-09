ହରିୟାଣା: ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ହରିୟାଣା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୮ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ "ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଅପମାନ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା"ରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି।
ଘଟଣା ସମୟରେ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ନୀତ ପି କୁମାର ଜାପାନରେ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୧୫ ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫୋନର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବା ପରେ, ସେ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶରୀରକୁ ବେସମେଣ୍ଟରେ ପାଇଲେ।