ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ନାହିଁ । ନା ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନା ଡିଜେଲ ମିଳିବ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପଶୁପଶୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ । ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଗାଡି ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କଡାକଡି ହୋଇଛି ଯାଞ୍ଚ । ପୋଲିସ ସମେତ କ୍ୟାମେରା ବି ଏ ସବୁ ଦେଖୁଛି । ଆଉ ନିୟମ ନମାନିଲେ କାରକୁ ୧୦ ହଜାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଫାଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଛି ।

