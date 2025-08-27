ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବୁଧବାର ଦିନ ଆରଏସଏସ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଲଢେଇ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିହେବ ନାହିଁ ।
ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେଉଛି ସବୁକିଛିର ଚାବିକାଠି। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଚାପ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ହେବା ଉଚିତ୍। ଆମେ କୋକ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେମ୍ବୁପାଣି କାହିଁକି ପିଇପାରିବା ନାହିଁ? କିଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଅ ଏବଂ ପିଅ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛ? ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଡ଼ି କିଣ, ବାହାରୁ କାହିଁକି କିଣିବ ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚାପରେ ନୁହେଁ।