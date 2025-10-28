ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହାର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ନୂଆ କୂଟନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୟୁନୁସ ପାକିସ୍ତାନ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଏହି ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଆସାମ ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅଂଶ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଇସଲାମିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୃହତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ସହିତ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଫ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ସାହିର ସାମସାଦ ମିର୍ଜା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଢାକା ଆସିଥିବାବେଳେ ରବିବାର ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ୟୁନୁସ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ‘ଆର୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ’ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟରେ ଏପରି ବିକୃତ ମାନଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ୟୁନୁସ ବିନା କାରଣରେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ୟୁଜର୍ସମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇନାହିଁ।