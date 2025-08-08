କୋଲକାତା : ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର) ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏସଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଲଗାତାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସଆଇଆର ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏସଆଇଆର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଚିଠିରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏସଆଇଆର ଏବେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ।
ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସେହି ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି ଯେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି କମିସନଙ୍କୁ ଚିଠି କାହିଁକି ପଠାଇଲେ।